Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области пропал 27-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В селе Ильинское городского округа Богданович пропал 27-летний Евгений Александрович Валов. Его местонахождение неизвестно с 15 ноября.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Валова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Валова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области пропал 26-летний мужчина
16 января 2023
16 января 2023
В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина
20 января 2023
20 января 2023