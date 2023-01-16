В Свердловской области пропал 27-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Ильинское городского округа Богданович пропал 27-летний Евгений Александрович Валов. Его местонахождение неизвестно с 15 ноября.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Валова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.