Возрастное ограничение 18+
Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелся мусор в шахте мусоропровода в подъезде девятиэтажки на улице Академика Бардина. Из дома эвакуировались 17 человек, еще трех жителей спасли огнеборцы.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 00.27. На место происшествия прибыли 16 огнеборцев на четырех спецмашинах.
Пожар потушили в 00.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 01.14.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 00.27. На место происшествия прибыли 16 огнеборцев на четырех спецмашинах.
«Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены три человека. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе четверо детей», – рассказали в МЧС.
Пожар потушили в 00.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 01.14.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В многоэтажке в Каменске-Уральском сгорела квартира
25 января 2023
25 января 2023
Из горящего дома в Арамиле спасли 14 человек
23 января 2023
23 января 2023
Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 12 человек
17 января 2023
17 января 2023
В 16-этажном доме в Екатеринбурге произошел пожар
18 января 2023
18 января 2023