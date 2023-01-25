Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек

«Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены три человека. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе четверо детей», – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелся мусор в шахте мусоропровода в подъезде девятиэтажки на улице Академика Бардина. Из дома эвакуировались 17 человек, еще трех жителей спасли огнеборцы.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 00.27. На место происшествия прибыли 16 огнеборцев на четырех спецмашинах.Пожар потушили в 00.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 01.14.