Дети погибшего в Красноуральске водителя газовоза получат компенсации

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Денежную компенсацию морального вреда в пользу пятерых несовершеннолетних детей взыскал с уральского предприятия Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга. Их отец погиб в прошлом году в Красноуральске при выполнении рабочих обязанностей.ЧП произошло 11-го июля. Мужчина 1985-го года рождения, работавший водителем газовоза, находился в этот день на территории промышленной площадки. В какой-то момент в вагончике-бытовке произошёл «хлопок» и воспламенение газо-воздушной смеси. Так пятеро детей стали безотцовщиной.На суде районная прокуратура предоставила материалы расследования. В них зафиксированы многочисленные нарушения предприятием, где трудился погибший, условий охраны труда и санитарно-бытового обеспечения работников. Помимо прочего, было выяснено, что помещения для приема пищи и отдыха не были укомплектованы должным образом медицинскими аптечками для оказания первой помощи. Тем самым компанией-ответчиком была нарушена статья 216.3 Трудового кодекса Российской Федерации.В соответствии с заключением прокурора суд взыскал с предприятия в пользу каждого из несовершеннолетних детей погибшего работника компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Правда, судебный акт пока не вступил в законную силу, — сообщает Прокуратура Свердловской области.