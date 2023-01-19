Автомобиль сбил велокурьера в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Kia Rio сбил на улице Машинной велокурьера. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.ДТП произошло еще 21 января около 20.20. Водитель Kia Rio сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.В результате ДТП 20-летнего велосипедиста доставили с ушибами в больницу.