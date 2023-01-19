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Автомобиль сбил велокурьера в Екатеринбурге
Происшествия
Скриншот видео / отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Kia Rio сбил на улице Машинной велокурьера. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
ДТП произошло еще 21 января около 20.20. Водитель Kia Rio сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
В результате ДТП 20-летнего велосипедиста доставили с ушибами в больницу.
ДТП произошло еще 21 января около 20.20. Водитель Kia Rio сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
В результате ДТП 20-летнего велосипедиста доставили с ушибами в больницу.
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