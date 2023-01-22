Под Нижним Тагилом в ДТП погиб водитель Lada Kalina



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов сегодня утром автомобиль Lada Kalina столкнулся с Toyota Land Cruiser. В ДТП погиб человек, еще двое получили травмы.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Lada Kalina ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга. Около 11.00 на 243-м километре трассы при осуществлении разворота он не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал в попутном направлении.В результате ДТП 74-летний водитель отечественной легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия. Также пострадали 72-летняя пассажирка Lada и 61-летняя пассажирка Toyota. Их доставили с травмами в Демидовскую горбольницу.Сотрудники полиции установили, что водитель Lada имел стаж вождении 44 года. За рулем Toyota находился 57-летний мужчина с водительским стажем 25 лет. По его словам, водитель Lada включил указатель левого поворота и резко начал осуществлять разворот. Сейчас по факту ДТП проводится расследование.