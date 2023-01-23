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В девятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Зари. Сообщение о возгорании поступило в 11.47.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади шести квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на втором этаже многоэтажки. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам восемь человек.
В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 11.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 12.20.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади шести квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на втором этаже многоэтажки. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам восемь человек.
В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 11.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 12.20.
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