В девятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Зари. Сообщение о возгорании поступило в 11.47.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади шести квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на втором этаже многоэтажки. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам восемь человек.В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 11.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 12.20.