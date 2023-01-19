Возрастное ограничение 18+
В столкновении иномарок в Екатеринбурге пострадала девочка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Репина вчера около 21.20 столкнулись Kia Optima и Audi Q3. В ДТП пострадала 10-летняя девочка.
По предварительным данным, водитель Kia Optima ехал по улице Репина со стороны Зоологической в сторону Светлореченской и при перестроении не уступил дорогу Audi Q3.
В результате столкновения пострадала 10-летняя пассажирка Audi. Ее доставили в ДГКБ №9 с различными травмами. Девочка находилась на переднем сидении автомобиля и перевозилась с нарушением ПДД без детского удерживающего устройства.
Также пострадала мама девочки – водитель Audi. Ее тоже доставили в лечебное учреждение.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем Kia Optima находился 26-летний мужчина со стажем вождения один год. Он пояснил, что не убедился в безопасности маневра и не справился с управлением.
По предварительным данным, водитель Kia Optima ехал по улице Репина со стороны Зоологической в сторону Светлореченской и при перестроении не уступил дорогу Audi Q3.
В результате столкновения пострадала 10-летняя пассажирка Audi. Ее доставили в ДГКБ №9 с различными травмами. Девочка находилась на переднем сидении автомобиля и перевозилась с нарушением ПДД без детского удерживающего устройства.
Также пострадала мама девочки – водитель Audi. Ее тоже доставили в лечебное учреждение.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем Kia Optima находился 26-летний мужчина со стажем вождения один год. Он пояснил, что не убедился в безопасности маневра и не справился с управлением.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В ДТП в Екатеринбурге пострадали два ребенка
23 января 2023
23 января 2023
Экскаватор снёс автобус в Нижнем Тагиле
23 января 2023
23 января 2023