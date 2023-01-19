В столкновении иномарок в Екатеринбурге пострадала девочка



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Репина вчера около 21.20 столкнулись Kia Optima и Audi Q3. В ДТП пострадала 10-летняя девочка.По предварительным данным, водитель Kia Optima ехал по улице Репина со стороны Зоологической в сторону Светлореченской и при перестроении не уступил дорогу Audi Q3.В результате столкновения пострадала 10-летняя пассажирка Audi. Ее доставили в ДГКБ №9 с различными травмами. Девочка находилась на переднем сидении автомобиля и перевозилась с нарушением ПДД без детского удерживающего устройства.Также пострадала мама девочки – водитель Audi. Ее тоже доставили в лечебное учреждение.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулем Kia Optima находился 26-летний мужчина со стажем вождения один год. Он пояснил, что не убедился в безопасности маневра и не справился с управлением.