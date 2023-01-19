Экскаватор снёс автобус в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

ДТП с участием экскаватора и пассажирского автобус случилось в понедельник днём в Нижнем Тагиле. Есть пострадавшие.По информации отделения пропаганды Государственной инспекции безопасности дорожного движения Свердловской области, столкновение произошло на улице Быкова возле дома №38. Виновником ДТП стал 29-летний водитель экскаватора марки «XCMG». Он совершал поворот направо, не пропустив пассажирский автобус, как должен был согласно правилам движения. На него составили административный протокол, и не один. При общении с экскаваторщиком сотрудники ГИБДД также выяснили, что у него отсутствует путевой лист, что тоже считается нарушением.В ДТП небольшие травмы получил 65-летний водитель автобуса. Врачи не стали его госпитализировать, оказав лишь первичную медицинскую помощь на месте. А вот 36-летний пассажир автобуса получил сильные ушибы и с места происшествия был доставлен в больницу.