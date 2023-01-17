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Из горящего дома в Арамили спасли 14 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью произошел пожар в трехэтажном доме на улице Мира в Арамили. Сообщение о возгорании поступило в 03.34.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади шести квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на первом этаже дома.
Прибывшие пожарные спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов 14 человек, в том числе трех детей.
В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.40.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади шести квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на первом этаже дома.
Прибывшие пожарные спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов 14 человек, в том числе трех детей.
В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.40.
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