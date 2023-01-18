Три человека пострадали в аварии в Серове

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Серове на перекрестке улиц Нансена – Визе столкнулись LADA Priora и LADA Kalina. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажирка одного из автомобилей.По предварительным данным, водитель Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kalina. Как объяснил автоинспекторам водитель Priora, неустановленный водитель своим маневром ввёл его в заблуждение, из-за чего он выехал на встречку, сообщили в ГИБДД Серова.Утверждается, что возможный виновник аварии сразу покинул место происшествия.После аварии пострадавшие с травмами обратились в городскую больницу.