Возрастное ограничение 18+
Три человека пострадали в аварии в Серове
Происшествия
Фото: ГИБДД Серова
Вчера вечером в Серове на перекрестке улиц Нансена – Визе столкнулись LADA Priora и LADA Kalina. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажирка одного из автомобилей.
По предварительным данным, водитель Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kalina. Как объяснил автоинспекторам водитель Priora, неустановленный водитель своим маневром ввёл его в заблуждение, из-за чего он выехал на встречку, сообщили в ГИБДД Серова.
Утверждается, что возможный виновник аварии сразу покинул место происшествия.
После аварии пострадавшие с травмами обратились в городскую больницу.
По предварительным данным, водитель Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kalina. Как объяснил автоинспекторам водитель Priora, неустановленный водитель своим маневром ввёл его в заблуждение, из-за чего он выехал на встречку, сообщили в ГИБДД Серова.
Утверждается, что возможный виновник аварии сразу покинул место происшествия.
После аварии пострадавшие с травмами обратились в городскую больницу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Повредивший в центре Екатеринбурга сразу 5 припаркованных машин водитель оказался москвичом
13 января 2023
13 января 2023