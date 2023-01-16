В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 50-летний Александр Павлович Попов. Его местонахождение неизвестно с 16 января. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина может находиться в другом городе.Приметы пропавшего: рост 168 см, крупное телосложение, зеленые глаза, лысый. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Попова, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.