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В Екатеринбурге пропал 50-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 50-летний Александр Павлович Попов. Его местонахождение неизвестно с 16 января. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина может находиться в другом городе.
Приметы пропавшего: рост 168 см, крупное телосложение, зеленые глаза, лысый. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Попова, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.
Приметы пропавшего: рост 168 см, крупное телосложение, зеленые глаза, лысый. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Попова, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.
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