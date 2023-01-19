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Ночью в Екатеринбурге сгорел Mercedes
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Чайковского загорелся элитный автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в 03.17.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади трех квадратных метров огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля Mercedes.
На место происшествия выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах. Пожар потушили за три минуты.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади трех квадратных метров огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля Mercedes.
На место происшествия выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах. Пожар потушили за три минуты.
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