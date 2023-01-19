Ночью в Екатеринбурге сгорел Mercedes

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Чайковского загорелся элитный автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в 03.17.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади трех квадратных метров огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля Mercedes.На место происшествия выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах. Пожар потушили за три минуты.