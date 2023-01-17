Станцию метро «Геологическая» затопило в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге затопило станцию метро «Геологическая». Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.Как рассказала очевидица, утром на выходе из метро к Дендропарку воды было по щиколотку.Пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков заявил, что была небольшая течь пожарного крана, но сейчас уже все устранили.