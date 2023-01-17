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Станцию метро «Геологическая» затопило в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: очевидица / Е1.RU
В Екатеринбурге затопило станцию метро «Геологическая». Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
Как рассказала очевидица, утром на выходе из метро к Дендропарку воды было по щиколотку.
Пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков заявил, что была небольшая течь пожарного крана, но сейчас уже все устранили.
Как рассказала очевидица, утром на выходе из метро к Дендропарку воды было по щиколотку.
Пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков заявил, что была небольшая течь пожарного крана, но сейчас уже все устранили.
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