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Массовая авария создала большую пробку в одном из районов Екатеринбурга
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Столкновение сразу 7 автомобилей привело к тому, что на Объездной дороге в Екатеринбурге образовалась огромная пробка. Прямо сейчас водителей предупреждают о том, что проезд в районе недостроенного «Золотого» автовокзала сильно затруднён и предлагают искать возможность объехать Объездную стороной.
Причины аварии пока неизвестны, а перечень автомобилей, попавших в ДТП не обнародован, но известно главное — обошлось без жертв. Если не считать жертвами сложившихся обстоятельств людей, опаздывающих куда-либо, но застрявших в промежутке между улицами Щербакова и Луганской.
На месте массового ДТП работают сотрудники ГИБДД. На сей раз они не только устанавливают обстоятельства аварии, но и пытаются разобраться с застопорившимся трафиком.
Причины аварии пока неизвестны, а перечень автомобилей, попавших в ДТП не обнародован, но известно главное — обошлось без жертв. Если не считать жертвами сложившихся обстоятельств людей, опаздывающих куда-либо, но застрявших в промежутке между улицами Щербакова и Луганской.
На месте массового ДТП работают сотрудники ГИБДД. На сей раз они не только устанавливают обстоятельства аварии, но и пытаются разобраться с застопорившимся трафиком.
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Крупная коммунальная авария произошла в Екатеринбурге
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