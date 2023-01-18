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На Советской улице в Екатеринбурге из-за кипятка не обошлось без ДТП

18.29 Среда, 18 января 2023
Происшествия
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Екатеринбург №1» / t.me/ekat01
Погода в Екатеринбурге нынче и так стоит ненормально тёплая для уральской зимы, а улица Советская и вовсе превратилась в парилку. Здесь, как сообщалось ранее, прорвало трубы с горячей водой, проложенные под проезжей частью автодороги, и поток кипятка Гольфстримом потёк по Пионерскому микрорайону Кировского административного района.

Из-за коммунальной аварии случилась и авария автомобильная. Сообщается, что один из водителей не заметил возникшего препятствия на дороге и машина его застряла в образовавшейся яме. Не заметить ловушку было немудрено — пар от кипятка густым туманом повис над улицей. Это затруднило не только проезд машин по Советской, но и проход пешеходов.

Разумеется, прорыв труб не мог сказаться и на жителях близлежащий домов. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург №1», из кранов там стала течь гораздо менее тёплая вода, чем обычно. Что касается трафика, то к вечеру проезд машин по Советской возобновился, но дорожное покрытие теперь предстоит на этом участке дороги менять.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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