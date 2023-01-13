Возрастное ограничение 18+
Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Завершены поиски пропавшей в Академическом районе Екатеринбурга 12-летней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
12-летняя Вероника пропала 17 января. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда.
Сегодня девочку нашли. Она жива и здорова.
12-летняя Вероника пропала 17 января. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда.
Сегодня девочку нашли. Она жива и здорова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пропавшую в Березовском девочку нашли
13 января 2023
13 января 2023
В Березовском пропала 14-летняя девочка
13 января 2023
13 января 2023