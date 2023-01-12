В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя Вероника Лихачёва. Ее местонахождение неизвестно с 17 января.Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы.В день пропажи она была одета в темно-синюю куртку с зеленым подкладом, болоневые серые штаны, розовую вязанную шапку и черные сапоги.Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вероники Лихачёвой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-04. Сведения также призывают сообщать руководителю поискового отряда Наталии «Лиса» 8 (900) 044-02-20.