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В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя девочка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Академическом районе Екатеринбурга пропала 12-летняя Вероника Лихачёва. Ее местонахождение неизвестно с 17 января.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи она была одета в темно-синюю куртку с зеленым подкладом, болоневые серые штаны, розовую вязанную шапку и черные сапоги.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вероники Лихачёвой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-04. Сведения также призывают сообщать руководителю поискового отряда Наталии «Лиса» 8 (900) 044-02-20.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи она была одета в темно-синюю куртку с зеленым подкладом, болоневые серые штаны, розовую вязанную шапку и черные сапоги.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вероники Лихачёвой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-04. Сведения также призывают сообщать руководителю поискового отряда Наталии «Лиса» 8 (900) 044-02-20.
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