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В Свердловской области нашли пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В поселке Кедровое нашли пропавшего 26-летнего Виктора Ющенко, местонахождение которого было неизвестно с 15 января.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Верхнепышминский», утром мужчина сам вышел на связь с матерью и попросил не разыскивать его, так как он хочет побыть наедине со своими мыслями.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Верхнепышминский», утром мужчина сам вышел на связь с матерью и попросил не разыскивать его, так как он хочет побыть наедине со своими мыслями.
«Как только потерпевший появился в зоне доступа сети, сотрудники полиции незамедлительно связались с ним, после чего они с супругой прибыли в отдел полиции для дачи объяснения», – рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».
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