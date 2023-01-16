В Свердловской области нашли пропавшего мужчину

«Как только потерпевший появился в зоне доступа сети, сотрудники полиции незамедлительно связались с ним, после чего они с супругой прибыли в отдел полиции для дачи объяснения», – рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости