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В Свердловской области пропал 26-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В поселке Кедровое пропал 26-летний Виктор Леонидович Ющенко. Его местонахождение неизвестно с 15 января.
Приметы пропавшего: рост 172 см, плотное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.
На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. Может передвигаться на автомобиле Mitsubishi Lancer темно-синего цвета (гос. номер: м978км45)
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 685-43-44. Также сведения можно сообщить координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.
Приметы пропавшего: рост 172 см, плотное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.
На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. Может передвигаться на автомобиле Mitsubishi Lancer темно-синего цвета (гос. номер: м978км45)
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 685-43-44. Также сведения можно сообщить координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.
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