В Свердловской области пропал 26-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Кедровое пропал 26-летний Виктор Леонидович Ющенко. Его местонахождение неизвестно с 15 января.Приметы пропавшего: рост 172 см, плотное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. Может передвигаться на автомобиле Mitsubishi Lancer темно-синего цвета (гос. номер: м978км45)Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 685-43-44. Также сведения можно сообщить координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.