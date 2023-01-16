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При пожаре в вагоне грузового поезда на Урале погиб проводник
Происшествия
Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР
В результате пожара в вагоне грузового поезда на станции Керамик Свердловской железной дороги погиб проводник. По предварительным данным, он задохнулся продуктами горения. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Напомним, что сегодня днем на станции Керамик произошел пожар в вагоне-сопровождении, который следовал в составе грузового поезда N3882. В вагоне загорелся дизельный котел.
Следствие рассматривает две основные версии о причинах пожара: неисправность отопительных устройств в вагоне или нарушение правил и техники безопасности обращения с отопительным оборудованием и огнем.
Напомним, что сегодня днем на станции Керамик произошел пожар в вагоне-сопровождении, который следовал в составе грузового поезда N3882. В вагоне загорелся дизельный котел.
Следствие рассматривает две основные версии о причинах пожара: неисправность отопительных устройств в вагоне или нарушение правил и техники безопасности обращения с отопительным оборудованием и огнем.
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В Свердловской области загорелся вагон грузового поезда
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