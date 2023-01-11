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В Свердловской области загорелся вагон грузового поезда
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
На станции Керамик Свердловской железной дороги сегодня загорелся вагон грузового поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Вагон-сопровождение, в котором произошел пожар, следовал в составе грузового поезда N3882. По предварительным данным, загорелся дизельный котел в вагоне.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и Свердловский транспортный прокурор. Проводится проверка.
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР добавили, что сведения о пострадавших уточняются.
Вагон-сопровождение, в котором произошел пожар, следовал в составе грузового поезда N3882. По предварительным данным, загорелся дизельный котел в вагоне.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и Свердловский транспортный прокурор. Проводится проверка.
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР добавили, что сведения о пострадавших уточняются.
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