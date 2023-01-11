В Свердловской области загорелся вагон грузового поезда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На станции Керамик Свердловской железной дороги сегодня загорелся вагон грузового поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Вагон-сопровождение, в котором произошел пожар, следовал в составе грузового поезда N3882. По предварительным данным, загорелся дизельный котел в вагоне.На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и Свердловский транспортный прокурор. Проводится проверка.В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР добавили, что сведения о пострадавших уточняются.