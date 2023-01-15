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Пожар в екатеринбургской пятиэтажке вывел на улицу 10 человек
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня днём в Екатеринбурге в пятиэтажке на улице Билимбаевская в квартире на первом этаже вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, с которой один из жильцов уснул на диване.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург». Информации о пострадавших не поступало. До прибытия спасателей из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе 3 ребёнка.
В тушении были задействованы 7 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава.
Напомним, что сегодня утром в уральской столице сгорел частный дом. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух погибших.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург». Информации о пострадавших не поступало. До прибытия спасателей из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе 3 ребёнка.
В тушении были задействованы 7 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава.
Напомним, что сегодня утром в уральской столице сгорел частный дом. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух погибших.
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