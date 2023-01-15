Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек при пожаре в Екатеринбурге





– заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Предположительно, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнём или неосторожного обращения с электронагревательными приборами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку по факту гибели двух человек во время пожара в частном доме на улице Пархоменко. Возгорание произошло этим утром, около 10.00.По предварительным данным пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, тела, найденные спасателями при разборе сгоревших конструкций, принадлежат 73-летней пенсионерке и её 44-летнему сыну. В доме было печное отопление.В тушении были задействованы 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного диспетчера в 9.54. Уже в 10.35 пожарным удалось локализировать огонь, а спустя ещё 7 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.Следователи уже проводят осмотр места происшествия и опрашивают соседей. Тела погибших были отправлены на экспертизу для установления точной причины смерти.