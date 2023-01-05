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Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Богдановиче
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Накануне вечером в Богдановиче на улице Кунавина в частном жилом доме случился крупный пожар, площадь которого составила 130 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе свердловского МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 23.27. К месту происшествия тут же были направлены 19 спасателей на 4 спецмашинах.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 23.27. К месту происшествия тут же были направлены 19 спасателей на 4 спецмашинах.
«В 23.45 огнеборцы локализировали огонь, а в 00.05 они полностью ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 01.30», – рассказали в ведомстве.
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