Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Богдановиче

«В 23.45 огнеборцы локализировали огонь, а в 00.05 они полностью ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 01.30», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Богдановиче на улице Кунавина в частном жилом доме случился крупный пожар, площадь которого составила 130 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе свердловского МЧС.Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 23.27. К месту происшествия тут же были направлены 19 спасателей на 4 спецмашинах.