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Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Богдановиче

10.08 Суббота, 14 января 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Накануне вечером в Богдановиче на улице Кунавина в частном жилом доме случился крупный пожар, площадь которого составила 130 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе свердловского МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 23.27. К месту происшествия тут же были направлены 19 спасателей на 4 спецмашинах.

«В 23.45 огнеборцы локализировали огонь, а в 00.05 они полностью ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 01.30», – рассказали в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:52 В Нижнем Тагиле осудят мужчину, пытавшегося убить «розочкой» брата сожительницы
16:22 Коронавирусом заболели еще 248 свердловчан
15:48 Жители свердловского села жалуются на переполненные маршрутки до Красноуфимска
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