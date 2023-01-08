Водитель «девятки» в Свердловской области насмерть сбил пешехода



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода, находящегося по проезжей части. ДТП произошло вчера в 23.30 на подъезде к поселку Красный от 10-го километра автодороги Верхняя Пышма – Невьянск.По предварительной информации, водитель ВАЗ-21093 ехал со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Красный и допустил наезд на 58-летнего мужчину-пешехода, находившегося на проезжей части без цели ее перехода.От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, за рулем отечественной легковушки находился молодой человек 2001 года рождения с водительским стаже чуть менее трех лет. Он пояснил, что ехал со скоростью около 80 км/ч, неожиданно почувствовал удар и понял, что сбил человека. Водитель не видел пешехода, так как было темно, а участок дороги не оборудован искусственным освещением.Пешеход в нарушение ПДД ночью находился вне населенного пункта без световозвращающих элементов.Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на состояние опьянения, результат – трезв.