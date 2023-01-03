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В Екатеринбурге ищут пропавшую женщину в рыжей шубе
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 40-летняя Инна Германовна Безукладникова. Ее местонахождение неизвестно с 11 января.
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, серые глаза, русые волосы.
На момент пропажи женщина была одета в черную шапку-ушанку с помпоном, рыжую шубу, синие брюки и черные ботинки.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 7. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Инны Безукладниковой, просят сообщать информацию по телефону +7 (343) 356-42-07. Также сведения о пропавшей можно сообщить координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, серые глаза, русые волосы.
На момент пропажи женщина была одета в черную шапку-ушанку с помпоном, рыжую шубу, синие брюки и черные ботинки.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 7. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Инны Безукладниковой, просят сообщать информацию по телефону +7 (343) 356-42-07. Также сведения о пропавшей можно сообщить координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.
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