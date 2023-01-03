В Екатеринбурге ищут пропавшую женщину в рыжей шубе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 40-летняя Инна Германовна Безукладникова. Ее местонахождение неизвестно с 11 января.Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, серые глаза, русые волосы.На момент пропажи женщина была одета в черную шапку-ушанку с помпоном, рыжую шубу, синие брюки и черные ботинки.Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 7. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Инны Безукладниковой, просят сообщать информацию по телефону +7 (343) 356-42-07. Также сведения о пропавшей можно сообщить координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.