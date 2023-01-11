В Камышлове возбудили уголовное дело после гибели детей в пожаре

«Сыщики уголовного розыска, а также коллеги из Следственного комитета и МЧС отрабатывают все возможные версии произошедшего ЧП, в том числе неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем либо проблемы с печным отоплением, хотя глава семьи утверждает, что протопил печь накануне. Более подробные и точные обстоятельства смерти трех мальчиков выясняются», – отметили в МВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости