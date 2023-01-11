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В Камышлове возбудили уголовное дело после гибели детей в пожаре
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Камышлове по факту гибели троих детей в пожаре возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что трагедия произошла вечером 11 января. На улице Высокой в Камышлове горел частный жилой дом. При тушении пожара были обнаружены тела трех детей.
В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что личности погибших уже установлены. По предварительным данным, это три мальчика: Ярослав 2012 года рождения, Владимир 2014 года рождения и Юрий 2017 года рождения. Их отец работает грейдеровщиком в местной коммерческой компании, он ушел вчера в 7 утра на работу. Мать детей находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка. Дети оставались дома одни.
Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, Камышловским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Напомним, что трагедия произошла вечером 11 января. На улице Высокой в Камышлове горел частный жилой дом. При тушении пожара были обнаружены тела трех детей.
В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что личности погибших уже установлены. По предварительным данным, это три мальчика: Ярослав 2012 года рождения, Владимир 2014 года рождения и Юрий 2017 года рождения. Их отец работает грейдеровщиком в местной коммерческой компании, он ушел вчера в 7 утра на работу. Мать детей находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка. Дети оставались дома одни.
«Сыщики уголовного розыска, а также коллеги из Следственного комитета и МЧС отрабатывают все возможные версии произошедшего ЧП, в том числе неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем либо проблемы с печным отоплением, хотя глава семьи утверждает, что протопил печь накануне. Более подробные и точные обстоятельства смерти трех мальчиков выясняются», – отметили в МВД.
Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, Камышловским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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