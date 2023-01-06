В Камышлове в пожаре погибли дети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ужасающая новость пришла из Камышлова. Там этим вечером в пожаре погибли трое детей. Их тела обнаружили пожарные во время тушения огня.По сообщению МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании частного дома на улице Высокой поступило примерно в 18:30. На тушение пожара были направлены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава. По прибытии к месту происшествия, специалисты по пожаротушению определили, что общая площадь пожара составляет 48 квадратных метров.Пылающий частный жилой дом удалось потушить менее, чем за полчаса. Но ещё до локализации огня стало понятно — огненная стихия успела оборвать едва начавшиеся жизни трёх несовершеннолетних. Что стало причиной возгорания, почему дети не попытались покинуть помещение и точные обстоятельства их гибели будут устанавливать пожарные дознаватели и следственные органы.