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В Камышлове в пожаре погибли дети

21.18 Среда, 11 января 2023
Происшествия
Фото: МЧС России
Ужасающая новость пришла из Камышлова. Там этим вечером в пожаре погибли трое детей. Их тела обнаружили пожарные во время тушения огня.

По сообщению МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании частного дома на улице Высокой поступило примерно в 18:30. На тушение пожара были направлены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава. По прибытии к месту происшествия, специалисты по пожаротушению определили, что общая площадь пожара составляет 48 квадратных метров.

Пылающий частный жилой дом удалось потушить менее, чем за полчаса. Но ещё до локализации огня стало понятно — огненная стихия успела оборвать едва начавшиеся жизни трёх несовершеннолетних. Что стало причиной возгорания, почему дети не попытались покинуть помещение и точные обстоятельства их гибели будут устанавливать пожарные дознаватели и следственные органы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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