Возрастное ограничение 18+
Пропавший в Свердловской области мужчина найден мёртвым
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Завершены поиски 30-летнего мужчины, пропавшего в посёлке Асбест Сысертского городского округа.
Александр Котов пропал 3 января. Сегодня в поисковом отряде «Прорыв» рассказали, что мужчина найден мёртвым.
Александр Котов пропал 3 января. Сегодня в поисковом отряде «Прорыв» рассказали, что мужчина найден мёртвым.
«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – сообщили в «Прорыве».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области пропал 43-летний мужчина
06 января 2023
06 января 2023
В Асбесте ищут пропавшего 3 января 30-летнего мужчину
07 января 2023
07 января 2023
Полиция и волонтёры ищут в Екатеринбурге пропавшего мужчину
03 января 2023
03 января 2023
В Нижнем Тагиле ищут 68-летнего мужчину, пропавшего 5 января
07 января 2023
07 января 2023