Возрастное ограничение 18+
На остановке в Первоуральске загорелся пассажирский автобус
Происшествия
Скриншот видео «Инцидент Первоуральск»
Сегодня утром в Первоуральске на остановке «Талица» загорелся пассажирский автобус «ПАЗ». Видео с ЧП опубликовали в паблике «Инцидент Первоуральск».
Инцидент произошел 6 января в 07.10. Рядом с местом происшествия в тот момент находились три пассажирских автобуса. О пострадавших в результате пожара неизвестно.
Ранее мы писали, что 19 декабря на трассе Екатеринбург – Серов сгорел рейсовый пассажирский автобус.
Инцидент произошел 6 января в 07.10. Рядом с местом происшествия в тот момент находились три пассажирских автобуса. О пострадавших в результате пожара неизвестно.
Ранее мы писали, что 19 декабря на трассе Екатеринбург – Серов сгорел рейсовый пассажирский автобус.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В свердловском селе ночью загорелся дом
03 января 2023
03 января 2023
Два человека пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле
05 января 2023
05 января 2023
В Нижнем Тагиле на «Горбатом мосту» рухнула часть перил
05 января 2023
05 января 2023