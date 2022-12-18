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На Серовском тракте сгорел пассажирский автобус
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром на 108-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов сгорел рейсовый пассажирский автобус, который ехал из уральской столицы в Североуральск. Сообщение о возгорании поступило в 09.45.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. До прибытия пожарных из автобуса эвакуировали 24 человек. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание оперативно ликвидировано. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. До прибытия пожарных из автобуса эвакуировали 24 человек. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание оперативно ликвидировано. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
«Пассажиры автобуса убыли к месту назначения попутным транспортом», – добавили в МЧС.
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