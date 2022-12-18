На Серовском тракте сгорел пассажирский автобус



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

«Пассажиры автобуса убыли к месту назначения попутным транспортом», – добавили в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром на 108-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов сгорел рейсовый пассажирский автобус, который ехал из уральской столицы в Североуральск. Сообщение о возгорании поступило в 09.45.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. До прибытия пожарных из автобуса эвакуировали 24 человек. Информации о пострадавших не поступало.В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание оперативно ликвидировано. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.