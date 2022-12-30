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Вандалы лишили детей Арамили горки

17.27 Среда, 4 января 2023
Происшествия
Фото: «Арамильские вести»/ vk.com/vestiaramil
«С главной площади города убрали детскую горку», — пишет паблик«Арамильские вести». Мера эта вынужденная — после посещения аттракционов вандалами горка стала опасной для детей.

Горка стояла возле Дворца культуры города. Она, конечно, не могла тягаться с горками в екатеринбургском парке имени Маяковского ни шикарным видом, ни высотой. Но всё же, местной детворой она была любима. Хотя бы потому, что скатиться с неё можно было совершенно бесплатно и сколько угодно раз.

Но однажды утром родители привели своих детей на площадь и обнаружили, что покататься с горки больше не получится — в пластмассовом скате зияла дыра. Попади в неё нога ребёнка — без травм бы не обошлось. Вот и принято было решение горку с площади убрать.

Судя по тому, что неизвестные сломали прочный пластик, можно предположить злой умысел. Скорее всего, горку сломали из хулиганских побуждений. Администрация города обещает поставить новый аттракцион, но этой зимой арамильским детишкам с горки, видимо, уже не покататься. Новый аттракцион планируют приобрести только ближе к лету.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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13:28 В Свердловской области пропала 18-летняя девушка
12:46 В лобовом ДТП рядом с Ревдой погибли девушка и пятилетний мальчик
12:21 Минфин выявил финансовые нарушения при подготовке к отменённой Универсиаде в Екатеринбурге
11:15 В Свердловской области ожидается похолодание до -32°С
10:44 Дороги Свердловской области от снега расчищали 317 спецмашин
10:31 В свердловском селе ночью загорелся дом
09:09 Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области
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14:48 В аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов
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