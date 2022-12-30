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Пешеход погиб под колёсами иномарки в Асбесте
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг
Накануне вечером на территории города Асбест Свердловской области погиб мужчина. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 10-м километре трассы Окунево — Рефтинский.
По сообщению пресс-службы МО МВД «Асбестовский», виновником случившегося стал сам пешеход. Примерно в 17:00 он начал переходить дорогу в не предназначенном для этого месте. Водитель автомобиля марки «Opel Insignia» совершил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От удара пешеход, личность которого не предаётся огласке, получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался ещё до приезда кареты «Скорой помощи».
Водителя иномарки сотрудники правоохранительных органов на всякий случай проверили на наличие алкоголя в крови. Тесты показали, что в момент ДТП тот был трезв.
По сообщению пресс-службы МО МВД «Асбестовский», виновником случившегося стал сам пешеход. Примерно в 17:00 он начал переходить дорогу в не предназначенном для этого месте. Водитель автомобиля марки «Opel Insignia» совершил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От удара пешеход, личность которого не предаётся огласке, получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался ещё до приезда кареты «Скорой помощи».
Водителя иномарки сотрудники правоохранительных органов на всякий случай проверили на наличие алкоголя в крови. Тесты показали, что в момент ДТП тот был трезв.
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