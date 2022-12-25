В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли девушка и пятилетний мальчик



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

– Водитель автомобиля Lada подал объявление о совместных поездках на известном интернет-сервисе. Пассажиров забрал в Екатеринбурге и Первоуральске, ехали в Башкирию. В салоне автомобиля пристегнуты были только водитель и 5-летний мальчик, который находился на втором ряду сидений для пассажиров, посередине, в детском удерживающем устройстве – бустере. Остальные пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, – отметили в ГИБДД.

– По всем недостаткам проинформирован собственник автодороги для принятия мер по их устранению. По факту ДТП проводится проверка, – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Пермь минувшей ночью столкнулись Lada Largus и Renault Duster. В ДТП погибли два человека, в том числе пятилетний ребенок. Трагедия произошла на 319-м километре автодороги.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель Lada Largus ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster.В результате ДТП погибли два пассажира Lada – пятилетний мальчик и 22-летняя девушка. Также травмы получили оба водителя и еще четыре пассажира Lada – 27-летняя мама погибшего мальчика, девушки 17 и 18 лет и 51-летняя женщина. Их доставили в больницы Ревды и Первоуральска с ушибами, ссадинами, переломами и сотрясениями.За рулем Lada находился 30-летний житель Башкирии со стажем вождения 11 лет. Автомобилем Renault управлял 35-летний житель ХМАО с водительским стажем 16 лет. Он ехал в Сургут, в автомобиле находился один.Сотрудники ГИБДД также установили, что погибший мальчик, его мама, 18-летняя девушка и 51-летняя женщина – жители Екатеринбурга, 17-летняя девушка –жительница Нижнесергинского района, а погибшая 22-летняя девушка – жительница Башкирии.Водитель Lada пояснил, что ехал со скоростью 70 км/ч, но это было достаточно много в тех погодных условиях и состоянии заснеженной дороги. Сотрудники ГИБДД выявили недостатки зимнего содержания дороги: наличие рыхлого снега на проезжей части, загрязнение световозвращающих элементов композитных направляющих устройств, занижение обочины относительно уровня проезжей части.