В двух авариях на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали четыре ребёнка

«Госавтоинспекция Свердловской области советует взрослым, родителям, особенно которые едут на автомобилях с детьми, позаботиться о безопасности детей, которые находятся в автомобилях – обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу маленьких пассажиров. Перед поездкой убедиться, что дети пристегнуты», – напомнили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 31 декабря, на трассе Пермь – Екатеринбург произошли две аварии с разницей в полчаса. В обоих ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры, сообщают в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.Первая авария произошла на 317 километре автодороги около 18.00. Водитель «Hyundai» не справился с управлением и столкнулся с «Opel». В результате пострадали дети 10,13 и 16 лет. Их доставили в ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница», откуда после осмотра отпустили домой для амбулаторного лечения.Вторая авария произошла недалеко от того же места спустя полчаса. Водительница «Honda», также не справившись с управлением, съехала с проезжей части, в результате чего автомобиль перевернулся. Кроме самой женщины находился её супруг и трое детей.В результате травмы получил только 9-летний ребёнок, так как он не был пристегнут ремнём безопасности. Его госпитализировали с переломом позвоночника. Годовалый и 11-летний пассажиры каких-либо травм смогли избежать благодаря детскому удерживающему устройству и пристегнутому ремню безопасности.