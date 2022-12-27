В свердловском селе ночью загорелся дом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Черноусово Белоярского городского округа сегодня ночью загорелся дом на улице Исетской. Сообщение о возгорании поступило в 01.44.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сгорели кровля и чердачное перекрытие частного жилого дома. Также огонь повредил стены, пол и домашнее имущество в доме. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 02.01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.08.