Возрастное ограничение 18+
В свердловском селе ночью загорелся дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В селе Черноусово Белоярского городского округа сегодня ночью загорелся дом на улице Исетской. Сообщение о возгорании поступило в 01.44.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сгорели кровля и чердачное перекрытие частного жилого дома. Также огонь повредил стены, пол и домашнее имущество в доме. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 02.01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.08.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сгорели кровля и чердачное перекрытие частного жилого дома. Также огонь повредил стены, пол и домашнее имущество в доме. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 02.01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.08.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На базе отдыха в Верхней Пышме произошел пожар
27 декабря 2022
27 декабря 2022
Ночью в Новолялинском городском округе случился пожар
25 декабря 2022
25 декабря 2022
Крупный пожар произошел в частном секторе в Екатеринбурге
26 декабря 2022
26 декабря 2022
Из горящей многоэтажки в Нижнем Тагиле спасли двух человек
28 декабря 2022
28 декабря 2022