Автомобилист «не заметил» поезд на одной из улиц Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и железнодорожного состава зафиксировано в Екатеринбурге. По счастливой случайности обошлось без погибших.Инцидент произошёл накануне, вечером четверга, 29-го декабря. На улице Автомагистральной владелец иномарки по какой-то причине «не заметил» поезд, который «медленным шагом» пересекал улицу по проложенному здесь железнодорожному полотну, принадлежащему ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения». После столкновения «Opel» протащило несколько метров по сугробам.По словам безымянного екатеринбургского машиниста, которые приводит телеграм-канал «Главные новости / Екатеринбург», нерегулируемый железнодорожный переезд на Автомагистральной считается проблемным, автомобилисты и пешеходы часто переходят по рельсам, не обращая внимания на поезда. И действительно, летом этого года на Автомагистральной машину марки «Hyunday» буквально выковыривали из-под состава после схожей аварии.