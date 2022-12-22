Под Екатеринбургом автомобиль разорвало пополам после столкновения со столбом

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На подъезде к Екатеринбургу от трассы М5 Урал автомобиль влетел в столб освещения и развалился на две части. В аварии погиб водитель машины.По предварительной информации, вчера около 16.00 водитель Daewoo Nexia выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, съехал с дороги и врезался в столб освещения. От сильного удара машину разорвало на две части.В результате ДТП от полученных травм погиб 42-летний водитель автомобиля. Он был в машине один.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что погибший – житель Екатеринбурга со стажем вождения 14 лет. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.