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В Асбесте осудят автомобилиста, который сбил пешехода
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Асбесте в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который, управляя автомобилем, сбил человека на пешеходном переходе.
По версии следствия, в Асбесте 27 февраля около 01.13 автомобилист ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Ленинградской со скоростью не менее 84,5 км/ч и приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. На этом участке действовал знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/час», однако водитель не снизил скорость, выехал на пешеходный переход и сбил человека, пересекавшего проезжую часть.
В результате ДТП пешеход получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей. Эксперты расценили телесные повреждения как причинившие тяжкий вред его здоровью.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд.
По версии следствия, в Асбесте 27 февраля около 01.13 автомобилист ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Ленинградской со скоростью не менее 84,5 км/ч и приближался к нерегулируемому пешеходному переходу. На этом участке действовал знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/час», однако водитель не снизил скорость, выехал на пешеходный переход и сбил человека, пересекавшего проезжую часть.
В результате ДТП пешеход получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей. Эксперты расценили телесные повреждения как причинившие тяжкий вред его здоровью.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд.
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