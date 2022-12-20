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Из горящей многоэтажки в Нижнем Тагиле спасли двух человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Зари. Сообщение о возгорании поступило вчера в 22.31.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади восьми квадратных метров горели вещи в квартире на шестом этаже многоэтажки. До прибытия пожарных эвакуировали 10 человек. Огнеборцы спасли двух человек по лестничным маршам с помощью спасательных устройств.
В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.40. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.07.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади восьми квадратных метров горели вещи в квартире на шестом этаже многоэтажки. До прибытия пожарных эвакуировали 10 человек. Огнеборцы спасли двух человек по лестничным маршам с помощью спасательных устройств.
В тушении пожара участвовали девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.40. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.07.
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