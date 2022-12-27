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На Полевском тракте сильно полыхает

21.21 Вторник, 27 декабря 2022
Происшествия
Фото: МЧС РФ
В 19:02 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории торгового комплекса, расположенного на 17-м километре Полевского тракта, — сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области. Горит большой ангар.

Общая площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Распространению огня поспособствовало то обстоятельство, что владельцы используют строение для хранения продукции, сделанной из дерева. А вот тушению пожара то же обстоятельство сильно мешает. С учётом уровня сложности пожара, а также его масштабов, на борьбу с огнём брошено 13 единиц спецтехники и 46 человек личного состава.

По прибытию на место происшествия, специалисты по тушению пожаров проследили за тем, чтобы огонь с полыхающего ангара не перекинулся на ближайшие постройки. Локализовать пожар удалось к 21:13. Сейчас продолжаются работы по ликвидации открытого горения.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:18 В Екатеринбурге матери предъявили обвинение в убийстве трех детей
16:53 В два раза выросло число выставленных на продажу дорогих квартир в Екатеринбурге
16:21 Екатеринбуржцы определят лучший в городе каток
15:54 Для свердловчан на 6-9% увеличится компенсация оплаты услуг ЖКХ
15:35 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже аккумуляторов
14:52 В Нижнем Тагиле многодетным семьям предоставили земельные участки без инженерной инфраструктуры
14:27 В три раза вырос отток мигрантов из Свердловской области
13:59 В Свердловской области подтвердили 182 новых случая COVID-19
13:23 В Белоярском возбудили уголовное дело из-за проблем с отоплением
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