На Полевском тракте сильно полыхает

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 19:02 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории торгового комплекса, расположенного на 17-м километре Полевского тракта, — сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области. Горит большой ангар.Общая площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Распространению огня поспособствовало то обстоятельство, что владельцы используют строение для хранения продукции, сделанной из дерева. А вот тушению пожара то же обстоятельство сильно мешает. С учётом уровня сложности пожара, а также его масштабов, на борьбу с огнём брошено 13 единиц спецтехники и 46 человек личного состава.По прибытию на место происшествия, специалисты по тушению пожаров проследили за тем, чтобы огонь с полыхающего ангара не перекинулся на ближайшие постройки. Локализовать пожар удалось к 21:13. Сейчас продолжаются работы по ликвидации открытого горения.