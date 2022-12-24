В Свердловской области в деревне Пелевина произошёл крупный пожар

«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина деревни Пелевина», – рассказали в МЧС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в деревне Пелевина Байкаловского муниципального района Свердловской области в двухквартирном жилом доме случился крупный пожар. Его площадь составила 270 квадратных метров.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20.59. Уже в 21.24 огонь был локализован, а в 21.30 пожарные ликвидировали открытое горение.В результате пожара сгорели деревянные надворные постройки, кровля, перекрытие и имущество жилого дома.