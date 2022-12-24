Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в деревне Пелевина произошёл крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером в деревне Пелевина Байкаловского муниципального района Свердловской области в двухквартирном жилом доме случился крупный пожар. Его площадь составила 270 квадратных метров.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20.59. Уже в 21.24 огонь был локализован, а в 21.30 пожарные ликвидировали открытое горение.
В результате пожара сгорели деревянные надворные постройки, кровля, перекрытие и имущество жилого дома.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20.59. Уже в 21.24 огонь был локализован, а в 21.30 пожарные ликвидировали открытое горение.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина деревни Пелевина», – рассказали в МЧС.
В результате пожара сгорели деревянные надворные постройки, кровля, перекрытие и имущество жилого дома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Серове рано утром случился крупный пожар
24 декабря 2022
24 декабря 2022
Ночью в Новолялинском городском округе случился пожар
25 декабря 2022
25 декабря 2022
Крупный пожар произошел ночью в Верхней Пышме
22 декабря 2022
22 декабря 2022
В Екатеринбурге в коллективном саду случился пожар
18 декабря 2022
18 декабря 2022