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В свердловском селе Балтым автомобилист наехал на пешехода
Происшествия
Скрин из видео: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район
Сегодня днём в Свердловской области в селе Балтым автомобилист едва не сбил пешехода возле ЖК «Балтым-Парк». Молодой человек, которому повезло остаться без серьёзных травм, сообщил об этом паблику «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». Он уверен, что наехавшая на него машина двигалась по тротуару.
К своему посту он прикрепил видео, на котором видно, как автомобиль едет по колее мимо других машин на парковке. Водитель притормаживает, когда молодой человек подходит к колее. После того как, пешеход остановился, автомобилист набирает прежнюю скорость, однако в этот момент молодой человек делает несколько шагов вперед и оказывается перед автомобилем, в результате чего происходит наезд.
Подписчики сообщества в комментариях предположили, что водитель хотел объехать стоящую на половине проезжей части машину, поэтому частично заехал на тротуар, по которому ходил молодой человек.
«В "Балтым-Парке" гоняют по тротуару и совершают наезды на пассажиров. Застройщику плевать, он не достроил основную дорогу и теперь все ездят мимо первого дома», – возмутился местный житель.
К своему посту он прикрепил видео, на котором видно, как автомобиль едет по колее мимо других машин на парковке. Водитель притормаживает, когда молодой человек подходит к колее. После того как, пешеход остановился, автомобилист набирает прежнюю скорость, однако в этот момент молодой человек делает несколько шагов вперед и оказывается перед автомобилем, в результате чего происходит наезд.
Подписчики сообщества в комментариях предположили, что водитель хотел объехать стоящую на половине проезжей части машину, поэтому частично заехал на тротуар, по которому ходил молодой человек.
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