В свердловском селе Балтым автомобилист наехал на пешехода

«В "Балтым-Парке" гоняют по тротуару и совершают наезды на пассажиров. Застройщику плевать, он не достроил основную дорогу и теперь все ездят мимо первого дома», – возмутился местный житель.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости