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На свердловской трассе произошла авария с четырьмя пострадавшими
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером около 21.00 на 326 километре трассы «Пермь – Екатеринбург» произошла авария, в результате которой пострадали четыре пассажира легкового автомобиля. Их доставили в больницу Первоуральска для осмотра медиками.
По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Его стаж вождения составляет 35 лет. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель в момент авария был трезв.
По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Его стаж вождения составляет 35 лет. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель в момент авария был трезв.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов скорректировать модель поведения с учетом дорожных условий, во время движения выбирать безопасную скорость», – сказали в ГИБДД.
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