На свердловской трассе произошла авария с четырьмя пострадавшими

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов скорректировать модель поведения с учетом дорожных условий, во время движения выбирать безопасную скорость», – сказали в ГИБДД.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером около 21.00 на 326 километре трассы «Пермь – Екатеринбург» произошла авария, в результате которой пострадали четыре пассажира легкового автомобиля. Их доставили в больницу Первоуральска для осмотра медиками.По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Его стаж вождения составляет 35 лет. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель в момент авария был трезв.