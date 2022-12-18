В уральской столице мужчина упал с моста и выжил

«Сообщение по данному факту было зарегистрировано в отделе полиции № 8. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», – сообщили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Екатеринбурге в районе улиц Токарей и Гурзуфской с моста прямо на проезжую часть упал мужчина. По словам очевидцев, ему удалось выжить. Его увезли на скорой в больницу.Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург». В городском УМВД информацию об инциденте подтвердили, добавив, что на место происшествия уже выезжали сотрудники полиции.