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В уральской столице мужчина упал с моста и выжил
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вчера вечером в Екатеринбурге в районе улиц Токарей и Гурзуфской с моста прямо на проезжую часть упал мужчина. По словам очевидцев, ему удалось выжить. Его увезли на скорой в больницу.
Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург». В городском УМВД информацию об инциденте подтвердили, добавив, что на место происшествия уже выезжали сотрудники полиции.
Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург». В городском УМВД информацию об инциденте подтвердили, добавив, что на место происшествия уже выезжали сотрудники полиции.
«Сообщение по данному факту было зарегистрировано в отделе полиции № 8. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», – сообщили в пресс-группе.
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