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В Серове рано утром случился крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этим утром в Серове в микрорайоне Новая кола на улице Сосьвинская случился крупный пожар, в результате которого сгорели надворные постройки и частная баня. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 06.30. Тогда к месту происшествия были направлены 16 спасателей на четырёх спецмашинах.
В 06.43 сотрудники МЧС локализировали огонь, в 06.52 они ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.05.
Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 06.30. Тогда к месту происшествия были направлены 16 спасателей на четырёх спецмашинах.
В 06.43 сотрудники МЧС локализировали огонь, в 06.52 они ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.05.
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