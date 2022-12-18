В Серове рано утром случился крупный пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в Серове в микрорайоне Новая кола на улице Сосьвинская случился крупный пожар, в результате которого сгорели надворные постройки и частная баня. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 06.30. Тогда к месту происшествия были направлены 16 спасателей на четырёх спецмашинах.В 06.43 сотрудники МЧС локализировали огонь, в 06.52 они ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.05.