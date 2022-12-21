Минувшей ночью жители посёлка возле Нижнего Тагила лишились дома

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В посёлке Черноисточинск возле Нижнего Тагила в ночь с четверга на пятницу сгорел частный дом. Как сообщает местное издание V-Tagile, убегать от огня жильцам пришлось через окно.Пожар на улице Коммунистической произошёл в четвёртом часу ночи. По крайней мере, в это время хозяин дома проснулся от шума за окном. Выглянув, он увидел, что горит одна из надворных построек. Огонь моментально перекинулся на жилое строение, перекрыв выход жильцам. Окошко стало единственным путём к спасению.Прибывшие пожарные в количестве 10 человек и 2 человека из добровольной пожарной дружины посёлка самоотверженно боролись с огненной стихией, но ни дом, ни надворные постройки, ни даже автомобиль марки «Renault Logan», припаркованный во дворе, спасти не удалось.Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Причины возгорания выясняются.