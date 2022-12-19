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При пожаре в Богдановиче погибли бабушка и две ее внучки
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Богдановиче при пожаре в квартире погибли женщина и две маленькие девочки. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, днем 22 декабря произошел пожар в квартире на втором этаже дома на улице Тимирязева. При пожаре погибли 62-летняя женщина и две ее внучки трех и шести лет.
Внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружили. Предполагаемая причина смерти – отравление продуктами горения. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства гибели людей установят в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической судебной экспертизы.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что в момент происшествия мамы девочек не было дома. Отец в семье не проживает.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, днем 22 декабря произошел пожар в квартире на втором этаже дома на улице Тимирязева. При пожаре погибли 62-летняя женщина и две ее внучки трех и шести лет.
Внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружили. Предполагаемая причина смерти – отравление продуктами горения. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства гибели людей установят в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической судебной экспертизы.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что в момент происшествия мамы девочек не было дома. Отец в семье не проживает.
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