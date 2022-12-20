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Гостья спалила дом сердобольных эльмашевцев
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В ночь со вторника на среду в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга сгорел частный дом. Причиной пожара стало неправильно использование печи.
Возгорание произошло в частном доме на улице Кобозева. Как сообщает интернет-издание «Уралмаш-Эльмаш.РФ», хозяева дома в этот момент отсутствовали, а вместно них в строении находилась женщина, которую пустили туда временно пожить, а заодно присмотреть за домом. «Присмотрела» она так, что от дома осталось пепелище.
Неизвестно, кто именно забросил в печь непредназначенные для растопки вещи, — гостья или её сожитель, но пожар начался именно с этого. Огонь быстро распространился по помещению и своими силами потушить его было нереально. Да, и прибывшим на вызов пожарным пришлось повозиться. В доме находилось четыре газовых баллона, а, значит, существовала угроза взрыва. К счастью, обошло, — баллоны вовремя успели вытащить из охваченного огнём строения.
Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Люди не пострадали, спаслись и три собаки, живущие на участке. А вот двух кошек пока найти не смогли. Есть надежда, что они не погибли в огне, а успели сбежать, испугавшись пожара.
Возгорание произошло в частном доме на улице Кобозева. Как сообщает интернет-издание «Уралмаш-Эльмаш.РФ», хозяева дома в этот момент отсутствовали, а вместно них в строении находилась женщина, которую пустили туда временно пожить, а заодно присмотреть за домом. «Присмотрела» она так, что от дома осталось пепелище.
Неизвестно, кто именно забросил в печь непредназначенные для растопки вещи, — гостья или её сожитель, но пожар начался именно с этого. Огонь быстро распространился по помещению и своими силами потушить его было нереально. Да, и прибывшим на вызов пожарным пришлось повозиться. В доме находилось четыре газовых баллона, а, значит, существовала угроза взрыва. К счастью, обошло, — баллоны вовремя успели вытащить из охваченного огнём строения.
Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Люди не пострадали, спаслись и три собаки, живущие на участке. А вот двух кошек пока найти не смогли. Есть надежда, что они не погибли в огне, а успели сбежать, испугавшись пожара.
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