В Талице выплатят 50 тысяч рублей пострадавшему при пожаре на заправке подростку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Талице подростку, который пострадал при пожаре на газозаправочной станции, выплатят 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что днем 23 июня на автомобильной газозаправочной станции на улице Песчаной в Талице сотрудники ООО «Картельгаз» допустили нарушения требования промышленной безопасности. Это привело к возгоранию и хлопку газовоздушной смеси на заправке.Около заправки в момент взрыва проходил подросток, возвращаясь с занятий в Талицком лесотехническом колледже. В результате он получил ожог первой степени левого уха.Прокуратура направила в Талицкий районный суд направила иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.