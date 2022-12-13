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В Талице выплатят 50 тысяч рублей пострадавшему при пожаре на заправке подростку
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Талице подростку, который пострадал при пожаре на газозаправочной станции, выплатят 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что днем 23 июня на автомобильной газозаправочной станции на улице Песчаной в Талице сотрудники ООО «Картельгаз» допустили нарушения требования промышленной безопасности. Это привело к возгоранию и хлопку газовоздушной смеси на заправке.
Около заправки в момент взрыва проходил подросток, возвращаясь с занятий в Талицком лесотехническом колледже. В результате он получил ожог первой степени левого уха.
Прокуратура направила в Талицкий районный суд направила иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что днем 23 июня на автомобильной газозаправочной станции на улице Песчаной в Талице сотрудники ООО «Картельгаз» допустили нарушения требования промышленной безопасности. Это привело к возгоранию и хлопку газовоздушной смеси на заправке.
Около заправки в момент взрыва проходил подросток, возвращаясь с занятий в Талицком лесотехническом колледже. В результате он получил ожог первой степени левого уха.
Прокуратура направила в Талицкий районный суд направила иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
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